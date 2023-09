Festival do Capão é cancelado e diretor artístico denuncia "falta de consideração" da Secult

Mou Brasil Quarteto no Festival de Jazz do Capão. Crédito: divulgação

O Festival de Jazz do Capão não vai acontecer neste ano, segundo o diretor artístico do evento Rowney Scott. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (18), o organizador explicou que o festival feito na região da Chapada Diamantina foi cancelado após o rompimento com a Secretaria de Cultura da Bahia (Secult). Outro evento tradicional, o Festival Panorama Coisa de Cinema, também foi cancelado pela Secult.

"Desde 2017, o festival tem parceria com a Secult-BA através do edital de projetos Calendarizados, que dá suporte financeiro para eventos. Em janeiro desse ano, protocolamos uma carta para o secretário Bruno Monteiro, solicitando uma reunião para tratar da continuidade do edital. Nunca fomos recebidos", disse na publicação.

"O Festival de Jazz do Capão tem 14 anos de existência. É um evento totalmente gratuito, localizado numa zona rural, onde shows e workshops são oferecidos à população local e aos seus visitantes. O festival já trouxe nomes como Egberto Gismonti, Dori Caimmy, Joice Moreno, Hermeto Pascoal e outras dezenas de artistas que dificilmente chegariam a esse interior da Bahia. Essa realização baiana entrega um produto de nível internacional, que descentraliza e democratiza a cultura e que zela pela natureza da ecologia preciosa da Chapada Diamantina. O Festival de Jazz do Capão já superou a censura de um governo facista e com certeza sobreviverá a mais esse momento difícil e inesperado. Ao Vale do Capão e sua comunidade enviamos nosso amor e a certeza de que continuaremos a lutar para manter vivo esse evento tão importante para a cultura e economia do Vale do Capão", continuou Scott.

A Secretaria de Cultura do Estado (Secult), que, segundo Scott, não havia respondido a um documento protocolado, divulgou uma nota no campo de respostas do perfil dele, dizendo que "reconhece a importância do Festival de Jazz do Capão".

"Reconhecemos a importância do Festival de Jazz do Capão e dos demais eventos calendarizados do estado da Bahia. No entanto, nos cabe esclarecer que o Edital de Eventos Calendarizados teve seu prazo encerrado em 2020 e foi estendido pela gestão passada, o que garantiu o financiamento dos eventos em 2021 e 2022 sem precisar disputar um novo edital. Esse prazo encerrou em dezembro de 2022. Desde o início da atual gestão, temos trabalhado para lançar um novo edital atendendo os novos marcos legais do MROSC, com uma execução garantida de no mínimo 3 anos de financiamento aos eventos contemplados, inclusive prevendo uma ampliação na quantidade de eventos atendidos. Com certeza teremos à frente a continuidade de eventos e manifestações culturais tão importantes para nosso calendário baiano, após esse necessário ajuste legal. Ainda este ano o novo edital será lançado para apoiar eventos calendarizados a partir do ano que vem", disse o órgão.

Em 2021, o festival teve o pedido de apoio reprovado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte). Em um parecer técnico, a instituição citou Deus para justificar a reprovação do incentivo via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O documento da Funarte também mencionou uma publicação em rede social em que o evento se posicionava como "um festival antifascista e pela democracia", para embasar o parecer de indeferimento do pedido.

Durante a polêmica, o secretário especial de Cultura do governo federal na época, Mario Frias, se manifestou sobre o assunto nas redes sociais: "Enquanto eu for Secretário Especial da Cultura ela será resgatada desse sequestro político/ideológico".