CENTRO HISTÓRICO

Festival exibe cinema cinema de graça nesta quarta (25) no Pelô

Festival Pelourinho Cultural apresenta a comédia Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes e Wagner Moura, no Largo Tereza Batista

Doris Miranda

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:00

Antonio Fagundes e Wagner Moura em Deus é Brasileiro Crédito: divulgação

O Festival Pelourinho Cultural realiza, nesta quarta (25), a 3ª Mostra Cine Petrobras, com a exibição gratuita do filme Deus é Brasileiro (2003), de Cacá Diegues. A sessão está marcada para as 19h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. O acesso será livre, condicionado à capacidade do espaço.

Na comédia, Deus (Antônio Fagundes), cansado de tantos erros cometidos pela humanidade, resolve tirar umas férias, decidindo ir descansar em alguma estrela distante. Para tanto, precisa encontrar um substituto para seu ofício enquanto estiver fora. O Todo Poderoso resolve, então, procurá-lo no Brasil e tem como guia Taoca (Wagner Moura), pescador que vê em seu encontro com Deus a grande chance de se livrar dos problemas pessoais. A dupla roda o país em busca do substituto ideal para o trono do Altíssimo.

A Mostra Cine Petrobras integra a programação do festival como parte da proposta de ampliar o acesso a diferentes linguagens artísticas e estimular a ocupação cultural dos espaços do Pelourinho. Além disso, ao escolher uma produção brasileira para exibir de forma ampla e gratuita, o projeto valoriza o cinema nacional, ao passo que o aproxima do público soteropolitano.

Juliana Ribeiro se apresenta no dia 3 de dezembro Crédito: divulgação

Samba

Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Samba, o Festival Pelourinho Cultural faz questão de contribuir para não deixá-lo morrer. No dia 3/12, o projeto dedica uma noite inteira ao gênero musical, sob o comando da cantora e compositora baiana Juliana Ribeiro e seus convidados Illy e Aloísio Menezes. O show será no Largo Quincas Berro d’Água, a partir das 19h. A entrada segue gratuita.

Na ocasião, Juliana apresenta o show Samba Petrobras - Celebração 25+!, em que comemora seus 25 anos de carreira. Sucesso de público e crítica, o espetáculo propõe um mergulho na história da cantora e enaltece os encontros, as composições e parcerias que fazem parte de sua trajetória.

Compõem o repertório faixas dos três álbuns da artista, Juliana Ribeiro (2009), Amarelo (2011) e Preta Brasileira (2021), além de releituras de Elza Soares, Gilberto Gil e Leci Brandão. A apresentação também reúne ritmos como lundu, maxixe, ijexá, afro-samba e samba de roda e engloba três séculos de canções (19, 20 e 21). A pluralidade é fruto das pesquisas de Juliana, que é doutoranda em Cultura e Sociedade pela Ufba.

O convidado Aloísio Menezes é sinônimo de potência vocal. Ex-integrante do Bando de Teatro Olodum, o artista construiu uma trajetória que transita entre a axé music, o samba-reggae e o samba de roda. Já Illy é um dos nomes de destaque da nova cena musical, com um repertório que passeia pela MPB, o pop e o samba. A abertura da noite fica com o show de Robbson Ribeiro.

No Dia de Santa Bárbara, em 4/14, o festival convida a banda Sambaiana para fazer o show do Largo Pedro Archanjo, a partir das 19h. Além do repertório habitual, o grupo feminino apresenta músicas que integram o novo álbum, Sagrado Profano Real.