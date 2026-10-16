MÚSICA

Festival leva Filhos de Jorge, Uel e Gamadinho para Região Metropolitana

Primeira edição do Mixtura Fest acontece no dia 5 de dezembro, na Arena Sheik, com shows de samba, pagode e axé

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20:32

Banda Filhos de Jorge Crédito: @oficialfilhosdejorge

Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, recebe a primeira edição do Mixtura Fest no dia 5 de dezembro, a partir das 17h, na Arena Sheik. O evento contará com apresentações de Uel, Filhos de Jorge e Gamadinho, além de outras atrações que ainda serão anunciadas.

Os ingressos para o Mixtura Fest estão à venda no segundo lote, com valores a partir de R$ 60 para a pista individual e R$ 90 para a modalidade casadinha. Já os ingressos para a área VIP estão disponíveis no primeiro lote, por R$ 99,90. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Meu Bilhete.

Entre os artistas confirmados está o cantor baiano Uel, vencedor da terceira temporada do reality musical Estrelas da Casa, da TV Globo. O artista apresentará um repertório com clássicos do pagode e do samba romântico, além de músicas autorais.

A banda Filhos de Jorge também integra a programação, levando ao palco sucessos como "Vai que Cola", "Xuxu" e "Ziriguidum", eleita música do Carnaval de 2013.

Outra atração confirmada é Gamadinho, cantor da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, conhecido por músicas como "Instinto". O artista fará sua estreia em Camaçari com um repertório que reúne sucessos do samba e pagode.

Com o tema "All White", o festival propõe uma celebração de encerramento de 2026, com sugestão de que o público utilize roupas brancas. A estrutura contará com palco 360°, mesas, área de convivência e espaços para comercialização de bebidas e petiscos.

Segundo o idealizador do evento, Waltinho Borges, a proposta é fortalecer o calendário cultural de Camaçari e incentivar o turismo e a economia da Região Metropolitana de Salvador.