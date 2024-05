TEATRO

Festival Maré de Março toma conta da Casa Preta

Os atores Caio Rodrigo e Gordo Neto apresenta a peça [sem]Drama nesta quarta (15), às 19h

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 07:00

O espetáculo [sem] Drama Crédito: LIGIA RIZERIO/divulgação

O Festival Maré de Março chega ao terceiro mês com temporadas presenciais e virtuais de espetáculos, mesas redondas e encontros artísticos, e oficinas. Entre as ações, está a apresentação da peça [sem]Drama, nesta quarta (15), 19h, com Caio Rodrigo e Gordo Neto. Na quinta (16) é a vez de A Travessia do Grão Profundo, às 19h, espetáculo dirigido por Paulo Atto. As montagens será apresentadas gratuitamente na Casa Preta, no Dois de Julho, sede do evento - ingressos podem ser retirados no Sympla.

Hoje (14), 10h, também na Casa Preta, acontece a roda de diálogos Intercâmbio e Possibilidades de Cooperação entre Artistas das Artes Cênicas da Capital e do Interior da Bahia, com a participação da produtora cultural Anne Catarine Araujo Alves e mediação de Ramona Gayão.

Também na quarta-feira, às 20h30, acontece outra roda de conversa: Do Ideal ao Real: Estratégias para Adaptação Técnica e Logística de Produções Teatrais em Trânsito, com Pedro Dultra e Ramona Gayão. Na quinta, 10h, ocorre a oficina Processo Criativo e Rotinas de Grupo, com o compartilhamento de experiências que resultaram na montagem de A Travessia do Grão Profundo, e [sem] drama, com mediação de Caio Rodrigo e Mozar Primo.

Até dia 31, o Maré de Março realiza pela primeira vez uma programação virtual, com produções infantojuvenis e adultas criadas e filmadas durante a pandemia. Os espetáculos selecionados, por meio de convocatória, podem ser vistos gratuitamente no site do festival.