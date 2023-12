Festival ocupa o Parque da Cidade com atrações gratuitas em janeiro; confira programação

O Festival do Parque ganha nova edição em 2024 no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, em Salvador, nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro, com uma programação gratuita que conta com shows aos domingos (sujeito à lotação do espaço) e foco no público infantil aos sábados, com contação de história e apresentações de teatro e música para as crianças.



No primeiro domingo do festival (14 de janeiro), os cantores Jau e Escandurras garantem o melhor do repertório baiano para o público. Já no domingo seguinte (21), sobem ao palco as bandas Olodum e Filhos de Jorge. Encerrando a programação, no dia 28 de janeiro a banda Bailinho de Quinta apresenta as marchinhas de Carnaval, no mesmo dia em que Tomate também sobe ao palco e promete repetir o sucesso do show que apresentou na edição 2023 do projeto, que marcou seu retorno ao palco depois da pandemia, com lotação máxima da área e a gravação de um audiovisual - assista aqui.