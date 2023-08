Festival Pamba abre inscrições para seleção de bandas;

Previsto para acontecer em outubro, nos Largos do Pelourinho, o Festival Musical Panorama da Música da Bahia (PAMBA) – ANO II está com inscrições abertas até 24 de setembro neste link para bandas que tenham interesse em participar. As selecionadas receberão prêmios de até R$ 14.100.



Para participar é preciso ter CNPJ. As bandas devem ter produção autoral e original, ao menos um CD ou EP gravado e possuir, no mínimo, dois anos de atuação. As selecionadas deverão apresentar um show com duração de 60 a 90 minutos, e receberão premiação no valor de R$ 10.000, no caso de grupos sediados em Salvador e Região Metropolitana, e R$ 14.100, para os sediados em cidades dos demais territórios do estado.