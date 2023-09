Festival Primavera Gourmet 2023 começa nesta sexta (15)

Proposta do Zanzibar. Crédito: divulgação

“Ruas, Cores e Sabores” é o conceito que orienta as criações dos chefes de cozinha e cozinheiros dos 46 bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias e botecos que estarão participando do Festival Primavera Gourmet 2023, a parte mais saborosa do Festival da Primavera de Salvador.



Localizados desde a Rua da Misericórdia, passando pelo Pelourinho, subindo o Santo Antônio Além do Carmo e indo para o Mercado de São Miguel e para o bairro da Saúde, os estabelecimentos oferecerão, de 15 de setembro a 01 de outubro, pratos principais com camarão, peixe, carnes vermelha, frango, acompanhados de frutas, verduras e até flores. No cardápio também haverá petiscos e sobremesas especialmente criados para o Festival. E tudo com preços que variam de R$ 12,00 a R$ 89,90.

A ideia é trazer para os pratos que serão servidos no Festival Primavera Gourmet a inspiração do colorido da Primavera e a ousadia e simplicidade das comidas de rua. Oferecer criações que misturem, ousem e brinquem com os sabores das frutas da estação e com os mais variados tipos de vegetais. Realizado pela Prefeitura de Salvador, através da Saltur – Empresa Salvador Turismo, o Festival recebe apoio da ACHE – Associação Centro Histórico Empreendedor e tem produção da Sole Produções.

Confira a lista dos estabelecimentos que participam e as delícias criadas para o Festival Primavera Gourmet 2023:

Abará da Vovó - Acaçá com Baba de Moça - Acompanhamento: café com cravo – R$ 20,00 - Horário de Funcionamento: 15h às 23h - Rua Direita de Santo Antônio, nº 16 /18 – Cruz do Pascoal - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 98835-4769.

Alaíde do Feijão - Carne de Fumeiro - Acompanhamentos: salada de legumes, arroz branco, feijão de caldo e farofa - R$ 55,00 - Horário de Funcionamento: Terça a sexta: 12h às 20h | Sábado e domingo: 12h às 17h - Rua Alaíde do Feijão, nº 26 - Pelourinho - Telefone: (71) 98393-2269.

Alê Varanda Bar - Cannoli Primaverile (Cannoli de Caranguejo e Ricota ao limão Siciliano ) - R$ 45.00 - Horário de Funcionamento: Terça a sábado: 12h às 23h | Domingo: 12h às 20h - Largo de Santo Antônio Além do Carmo, nº 01 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 98153-0133.

Antique Bistrô - Bolinha de Arraia Defumada Harmonizada com Arrepio (cachaça envelhecida, frutas cítricas e salsa) - R$ 49,90 - Horário de Funcionamento: Terça e quarta: 15h às 21h | Quinta a sábado: 12h às 21h | Domingo: 12h às 19h - Rua do Carmo, nº 6, Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99912-6082.

Àmàlà Culinária Ancestral - Mignon do Sol com redução de Rapadura - Acompanhamentos: arroz de brócolis e legumes salteados - R$ 39,90 - Horário de Funcionamento: Quarta e quinta: 12h às 22h | Sexta e sábado: 14h às 00h | Domingo: 12h às 17h - Rua Maciel de Baixo, nº 20, Loja 20 – Pelourinho - Telefone: (71) 99171-3410.

Bar Cravo e Canela - Salada de Lagosta - Acompanhamento: verduras sortidas - R$ 89,90 - Horário de Funcionamento: Todos os dias: 12h às 00h - Rua do Açouguinho – Pelourinho - Telefone: (71) 98886-9302.

Bar do Lula - Queijo Coalho na Chapa com Orégano e Melaço de Cana - Acompanhamento: porção de Kibe Cru com Vinagrete - R$ 60,00 – Horário de Funcionamento: Terça a quinta: 16h às 23h | Sexta a domingo: 15h às 23h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 01 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99230-9234 / 3238-5228.

Bar e Restaurante Ulisses – Bacalhau Primavera - Acompanhamento: torrada e molho de especiarias - R$ 65,00 - Horário de Funcionamento: Quarta a sábado : 11h às 22h | Domingo: 11h às 18h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 541 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: 3014-0130.

Bar Provisório – Vinagrete de Polvo - Acompanhamento: cesta de pães - R$ 89,90 - Horário de Funcionamento: Quarta a sexta: 10h às 17h | Sábado e domingo: 09h às 18h - Rua da Gloria, nº 9 – Saúde - Telefone: (71) 99406-7363.

Bistrô das Artes - Ceviche de Peixe Branco - Acompanhamentos: caju e biribiri - R$ 58,00 – Horário de Funcionamento: Terça a sábado: 12h às 21h | Domingo: 12h às 20h - Rua do Carmo, nº 8 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99946-1897.

Bistrô Negreiros - Filé de Peixe Cioba, marinado e assado na folha de bananeira - Acompanhamentos: vinagrete de manga e arroz com brócolis na manteiga - R$ 46,90 - Horário de Funcionamento: Quarta a sábado: 11h às 22h | Domingo: 10h às 15h - Rua do Alvo, nº 10 - Largo da Saúde - Telefone: (71) 99103-1011.

Bistrô 9 – Coxinha de Rabada - Acompanhamento: geleia de biribiri – R$ 39,00 - Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 09h às 16h - Av. José Joaquim Seabra, nº 151, Mercado São Miguel - Telefone: (71) 98806-7490.

Boteco do Pelourinho – Carne do Sol Grelhada - Acompanhamentos: batata rosti e espaguete de vegetais – R$ 69.00 - Horário de Funcionamento: 11h às 22h - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5 - Pelourinho - Telefone: (71) 99676-1394.

Café e Cana Botequim - Bobó Vegano de Palmito Pupunha, Maturi e Coco - Acompanhamentos: arroz e farofa de banana com amendoim - R$ 48,00 - Horário de Funcionamento: Segunda, quarta e quinta: 16h às 22h | Sexta a domingo: 12h às 23h - Rua do Carmo, nº 25 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99181-7314.

Cafélier – Salada Tropical - Acompanhamentos: frutas e folhas verdes - R$ 35,00 - Horário de Funcionamento: Quarta a sábado: 12h às 20h | Domingo: 12h às 19h - Rua do Carmo, nº 50 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99914-1270 / 3241-5095.

Cafeteria Nossa Senhora do Bom Café - Sundae Primavera( 3 bolas de sorvete de rosas, flor de laranjeira com clitória e hibisco com chocolate, chantilly, suspiro e flores comestíveis) - R$ 34,90 - Horário de Funcionamento: Quarta e domingo: 14h às 20h | Quinta a sábado: 16h às 22h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 314 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99249-1650

Cajueiro - Filé de Merluza à Dorê - Acompanhamentos: salada tropical, molho refrescante e arroz - R$ 78,00 - Horário de Funcionamento: 11h às 18h - Rua Alaíde do feijão, nº 18 - Pelourinho - Telefone: (71) 99660-5266.

Cantina da Lua - Jardineira de Camarão - Acompanhamentos: salada da lua e arroz - R$ 68,90 - Horário de Funcionamento: 11h às 01h - Praça 15 de novembro, nº 02, Terreiro de Jesus - Pelourinho - Telefone: (71) 99124-7924 / 3140-9057.

Casa de Farinha - Filé Mignon com Crosta de Castanha de Caju e Queijo - Acompanhamentos: purê de banana da terra e tropeiro de cuscuz - R$ 79,00 - Horário de Funcionamento: Quinta: 18h às 22h | Sexta e sábado: 11h30 às 22h | Domingo: 11h30 às 18h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 97, Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99962-5899.

CGC Restaurante - Costela Suína sobre Queijo Coalho e Purê de Banana da Terra - Acompanhamento: arroz tropical - R$ 54,90 - Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 11h às 17h - Praça da Sé (Em frente à Coelba) - Telefone: (71) 3321-0074.

Chocolates Marrom Marfim - Tapioca de Ensopado de Camarão – Acompanhamento: uma trufa de café - R$ 32,50 - Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: 10h às 20h | Sexta e sábado: 10h às 00h - Rua Gregório de Matos, nº 17 - Pelourinho - Telefone: (71) 98622-9319.

Comida Caseira - Lagarto ao Molho de Champignon - Acompanhamentos: arroz branco, farofa e salada primavera - R$ 89,90 - Horário de Funcionamento: Todos os dias das 11h às 21h - Ladeira de São Miguel, nº 7, Pelourinho - Telefone: (71) 99156-5353.

Cuco Bistrô - Roastbeef de Salmão - Acompanhamentos: risoto tropical e açafrão - R$ 89,90 - Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 11h às 22h | Domingo: 11h às 18h - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 4/6, Pelourinho - Telefone: (71) 3321-8722.

Di Janela - Lampião e Maria Bonita (carne do sol, aipim, rúcula, tomate seco e queijo) - R$ 85,00 - Horário de Funcionamento: Quarta a sexta: 10h às 17h | Sábado e domingo: 09h às 18h - Rua da Glória, nº 9 - Saúde - Telefone: (71) 99406-7363.

Dona Baiana - Carne de Fumeiro - Acompanhamentos: farofa d’água, banana da terra e vinagrete - R$ 39,90 - Horário de Funcionamento: Todos os dias das 11h às 16h - Praça da Sé, nº 18 (ao lado da Subway) - Telefone: (71) 99734-3309.

Donna Pimenta – porção de Mini Acarajés com Siri Catado e Camarão Fresco refogado - Acompanhamentos: vatapá e salada vinagrete - R$ 59,90 - Horário de Funcionamento: Todos os dias das 10h às 22h - Rua Maciel de Baixo, nº 55, Pelourinho - Telefone: (71) 99411-1445.

É Um Bar! - Dona Flor (cuscuz de tapioca com coco, calda de maracujá e doce de leite artesanal ) - R$ 21,00 - Horário de Funcionamento: Quarta a sexta: 16h às 22h | Sábado: 13h às 22h | Domingo: 12h às 20h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 122 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99410-0488

Fera Petiscaria e Bar - Casquinha de Siri - Acompanhamento: farofa de dendê e vinagrete - R$ 39,90 - Horário de Funcionamento: Quarta: 16h às 20h | Quinta a sábado: 12h às 22h | Domingo: 12h às 20h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 390, Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99319-1090.

La Tasca Atelier Gastronômico - Sanduíche de Camarão Primavera - R$ 47,99 - Horário de Funcionamento: Quinta a sábado: 17h às 23h | Sexta e sábado: 12h às 23h | Domingo: 12h às 20h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 379, Térreo, 1ª andar - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99616-0920.

Mãe Comida Afetiva – Bolinho de Bobó de Camarão empanado na Tapioca (porção de 6 unidades) - Acompanhamento: vinagrete de biribiri - R$ 35,00 - Horário de Funcionamento: Terça a domingo: 10h às 18h - Praça Ramos de Queirós, s/n – Pelourinho (Terraço da Casa do Carnaval da Bahia - entrada independente do Museu). Telefones: (71) (71) 98292-0672 / (71) 99900-4659 / (71) 99646-5271.

Maria Mata Mouro - Arroz de Moqueca Frito com Atum Marinado - Acompanhamentos: salsa verde e flores comestíveis - R$ 69,90 - Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: 11h30 às 21h | Sexta a domingo: 11h30 às 22h - Rua Ordem Terceira, nº 8 - Pelourinho - Telefone: (71) 99160-6102

Mariposa Pelourinho- Risoto de Abóbora com Carne Seca - Acompanhamentos: queijos coalho e parmesão - R$: 74,90 - Horário de Funcionamento: Segunda e domingo: 09h às 16h20 | Terça a sábado: 09h às 17h20 - Largo Terreiro de Jesus, nº 100 – Casarão 17 - Pelourinho - Telefone: (71) 99112-5412.

Mestiços - Arrumadinho com charque, calabresa, feijão fradinho, farofa e salada - R$ 70,00 - Horário de Funcionamento: Todos os dias das 10h às 22h - Edf. Themis - Praça da Sé - Telefone: (71) 98722-5124.

Nova Belle’s - Risoto de Pera - Acompanhamento: Picanha de Cordeiro ao molho funghi - R$ 89,00 - Horário de Funcionamento: Segunda, quarta e quinta: 12h às 23h | Sexta e sábado: 12h às 23h | Domingo: 12h às 20h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 130 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 3241-8786.

O Coliseu - Salada Baiana com Salmão - Acompanhamento: torradas - R$ 65,00 - Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 11h30 às 17h – Largo do Cruzeiro São Francisco nº 9 - Pelourinho – Telefones: (71) 3321-6918 / (71) 98876-1011.

Odoyá - Pastel de Moqueca de Camarão - (4 unidades) - R$ 36,00 - Horário de Funcionamento: 11h30 às 23h - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 01, Pelourinho - Telefones: (71) 3322-7892 / 98604-8493.

Ó Pai Ó - Camarão Tropical (camarão ao molho branco maçaricado com queijo coalho, no abacaxi - Acompanhamento: camarão encapotado - R$ 60,00 - Horário de Funcionamento: Terça a domingo das 11h30 às 21h - Largo Terreiro de Jesus, nº 4, Pelourinho - Telefone: (81) 98320-9985.

Oxente Bistrô - Feijoada de Frutos do Mar - Acompanhamentos: arroz e farofa de castanhas - R$ 79,90 - Horário de Funcionamento: Segunda a domingo: 11h às 22h - Rua das Portas do Carmo, nº 03, Pelourinho - Telefone: (71) 99158-6632.

Pelô Bistrô - Salada de Manga, Papaia e Camarão - R$ 59,90 - Horário de Funcionamento: Todos os dias: 11h30 às 15h e 18h às 21h - Rua das Portas do Carmo, 06 - Pelourinho (Hotel Casa do Amarelindo) - Telefone: (71) 3266-8550

Ponto Vital - Moqueca de Maturi - Acompanhamentos: farofa de banana, arroz branco e feijão fradinho - R$ 65,00 - Horário de Funcionamento: Terça a domingo: 12h às 20h - Rua Alaíde do Feijão, nº 23 - Pelourinho - Telefone: (71) 98733-2635.

Portal do Pelô - Moqueca de Camarão com Banana da Terra e Biribiri - Acompanhamentos: arroz branco e pirão - R$ 44,90 - Horário de Funcionamento: Todos os dias : 11h às 18h - Rua das Portas do Carmo, nº 33 - Pelourinho - Telefone: (71) 99267-6360

Santo Botequim - Pastel Mediterrâneo (abobrinha, berinjela, palmito, tomate e azeitonas) - Acompanhamento: molho Pesto - R$ 15,00 - Horário de Funcionamento: Terça a quinta: 18h às 22h | Sexta: 18h às 00h | Sábado: 15h às 00h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 37 - Santo Antônio Além do Carmo - Telefone: (71) 99243-1134

Subway Praça da Sé - Sanduíche de Frango Defumado com Cream Cheese com alface, tomate, cebola, picles e azeitona - Acompanhamento: Cookies - R$ 28,00 - Horário de Funcionamento: Todos os dias: 10h30 às 22h - Praça da Sé, nº 94 – Centro – (71) 3321-0356.

Tropicália Gelato & Caffé - Gelato Floresta Negra - Gelato de Chocolate Belga com Cerejas e Calda de Amarena - R$ 12,00 (1 sorvete com uma bola) R$ 20,00 (1 sorvete com duas bolas) - Horário de Funcionamento: 9h30 às 19h - Rua da Misericórdia, nº 7, loja 3 (em frente ao Museu da Misericórdia) - Telefone: (71) 93500-0371

Varanda da Isa - Brasileirinho - Filé Mignon com Ovos - Acompanhamentos: feijão tropeiro de corda, vinagrete de manga e refogado de couve - R$ 44,90 Horário de Funcionamento: Quarta a domingo: 12h às 20h - Rua Direita do Santo Antônio, nº 90, Santo Antônio Além do Carmo (Pousada Des Arts) – Telefone: (71) 99604-7470.