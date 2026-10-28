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Festival prova que lugar de mulher é no cinema

Evento, que acontece na Sala Walter da Silveira, a partir de quarta (28), evidencia produções de mulheres e pessoas não binárias de todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:00

Filme Boiuna, direção de Adriana de Faria
Filme Boiuna, direção de Adriana de Faria Crédito: divulgação

Cinema nacional feito por mulheres e pessoas não binárias com exibição gratuita. Essa é a proposta do Festival Lugar de Mulher é no Cinema, que começa nesta quarta (28) e segue até domingo (1), na Sala Walter da Silveira com 30 curtas e um longa. A seleção contempla filmes de 13 estados e 17 cidades do Brasil.

A programação reúne, além das sessões de filmes, debates sobre o mercado audiovisual e atividades voltadas à formação de profissionais. A cerimônia de abertura acontece hoje, às 19h, com uma sessão em homenagem à atriz e diretora Danny Barbosa, que compõe o elenco do longa Salomé, dirigido por André Antônio. A mestre de cerimônias é a renomada atriz baiana Luciana Souza.

“Eu faço parte do festival desde sua segunda edição e acompanho a ampliação de filmes inscritos, produzidos no Brasil e também de fora, com suas temáticas múltiplas e que mostra a variedade criativa de um segmento que não tinha historicamente espaços de exibição, discussões e fomento dentro da cultura cinematográfica brasileira”, diz Luciana Souza.

Veja filmes do 9º Festival Lugar de Mulher é no Cinema

Filme Pé de Chinelo, direção de Cátia Cardoso por divulgação
FIlme Salomé, direção de André Antônio por divulgação
Filme Boiuna, direção de Adriana de Faria por divulgação
Filme Dois Passos, direção de Joyci Viegas por divulgação
Filme Uma Erói, direção de Babi Baracho e Camila Guerra por divulgação
Filme Aurora, direção de Bruna Lessa por divulgação
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Filme Pé de Chinelo, direção de Cátia Cardoso por divulgação

A programação está organizada em três mostras competitivas: Mostra Frutos, destinada a filmes de todo o Brasil; Mostra Raízes, voltada para produções baianas; e Mostra Semente, com obras direcionadas à infância e à adolescência, além de sessões com obras produzidos por estudantes universitários e da exibição de um filme infantil produzido por alunos da Escola Municipal Elysio Athayde, de Salvador.

A seleção reúne obras de diferentes gêneros e abordagens, com histórias que passam por relações familiares, memória, identidade, território e experiências de mulheres em diferentes contextos. “A gente vê que o cinema feito por mulheres e pessoas não binárias está cada vez mais múltiplo, com mais qualidade e com mais pessoas produzindo. Celebrar isso na tela do cinema é muito importante”, afirma Hilda Lopes Pontes, idealizadora e diretora artística do festival.

Prêmios e Homenagens

Diretora executiva do festival, Day Sena destaca que aproximar a formação acadêmica do circuito profissional é um dos novos objetivos desta edição: “Fizemos uma curadoria interna a partir das produções das universidades e contamos com filmes da UFBA, da Unijorge e da Unifacs”.

Na Mostra Frutos, serão entregues os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Intérprete no Espectro Feminino, Melhor Roteiro e o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. A Mostra Semente premiará o Melhor Filme e a Melhor Animação, enquanto a Mostra Raízes reconhecerá o Melhor Filme e a Melhor Revelação.

O festival também contará com o Júri Jovem, que elegerá o melhor filme de cada mostra, além de prêmios oferecidos por parceiros: o Prêmio Dialab, para um curta baiano; o Prêmio Stone Milk, com consultoria de projetos para pós-produção; e o Prêmio Arrudeia, destinado a curtas universitários.

O festival também destaca duas trajetórias femininas no audiovisual. Danny Barbosa é a homenageada desta edição. Atriz e diretora, ela roteirizou e dirigiu os curtas-metragens Café com Rebu e Pedra Polida. Como atriz, integrou o elenco de produções como Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; e Mais Pesado é o Céu (2023), de Petrus Cariry.

A atriz, diretora e produtora Jéssica Teixeira é a homenageada do Prêmio Sol Moraes, dedicado ao incentivo a novas realizadoras. Sua pesquisa artística parte do próprio corpo e resultou nos solos teatrais E.L.A. (2019) e Monga (2024), que lhe rendeu o Prêmio Shell de Teatro, na categoria Direção. No audiovisual, participou de produções como Assexybilidade (2023), London (2026) e da série Os Outros (2023).

A programação inclui três mesas do Conexões Audiovisuais, com profissionais convidadas para discutir desafios, experiências e perspectivas do setor. No dia 29, a mesa Para Além do Protagonismo: Trabalhadores Trans no Audiovisual Brasileiro propõe uma reflexão sobre a presença de pessoas trans nas diferentes funções do fazer cinematográfico.

No dia 30, a mesa Narrando o Real: Caminhos do Mercado de Documentários no Brasil abordará estratégias de produção, financiamento e circulação de documentários . No dia 31, acontece a mesa Cosmovisões e Identidades: Fabulações Críticas no Cinema de Gênero, que reunirá realizadoras que trabalham com horror, ficção científica e fantástico como campos de reflexão política e cultural.

SERVIÇO - 9º Festival Lugar de Mulher é no Cinema | de quarta (28) a domingo (1), na Sala Walter da Silveira, nos Barris | Programação: www.mulhernocinema2026.com.br | Gratuito

Tags:

Cinema

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