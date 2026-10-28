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Festival prova que lugar de mulher é no cinema

Evento, que acontece na Sala Walter da Silveira, a partir de quarta (28), evidencia produções de mulheres e pessoas não binárias de todo o Brasil

Doris Miranda

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:00

Filme Boiuna, direção de Adriana de Faria Crédito: divulgação

Cinema nacional feito por mulheres e pessoas não binárias com exibição gratuita. Essa é a proposta do Festival Lugar de Mulher é no Cinema, que começa nesta quarta (28) e segue até domingo (1), na Sala Walter da Silveira com 30 curtas e um longa. A seleção contempla filmes de 13 estados e 17 cidades do Brasil.

A programação reúne, além das sessões de filmes, debates sobre o mercado audiovisual e atividades voltadas à formação de profissionais. A cerimônia de abertura acontece hoje, às 19h, com uma sessão em homenagem à atriz e diretora Danny Barbosa, que compõe o elenco do longa Salomé, dirigido por André Antônio. A mestre de cerimônias é a renomada atriz baiana Luciana Souza.

“Eu faço parte do festival desde sua segunda edição e acompanho a ampliação de filmes inscritos, produzidos no Brasil e também de fora, com suas temáticas múltiplas e que mostra a variedade criativa de um segmento que não tinha historicamente espaços de exibição, discussões e fomento dentro da cultura cinematográfica brasileira”, diz Luciana Souza.

Veja filmes do 9º Festival Lugar de Mulher é no Cinema 1 de 6

A programação está organizada em três mostras competitivas: Mostra Frutos, destinada a filmes de todo o Brasil; Mostra Raízes, voltada para produções baianas; e Mostra Semente, com obras direcionadas à infância e à adolescência, além de sessões com obras produzidos por estudantes universitários e da exibição de um filme infantil produzido por alunos da Escola Municipal Elysio Athayde, de Salvador.

A seleção reúne obras de diferentes gêneros e abordagens, com histórias que passam por relações familiares, memória, identidade, território e experiências de mulheres em diferentes contextos. “A gente vê que o cinema feito por mulheres e pessoas não binárias está cada vez mais múltiplo, com mais qualidade e com mais pessoas produzindo. Celebrar isso na tela do cinema é muito importante”, afirma Hilda Lopes Pontes, idealizadora e diretora artística do festival.

Prêmios e Homenagens

Diretora executiva do festival, Day Sena destaca que aproximar a formação acadêmica do circuito profissional é um dos novos objetivos desta edição: “Fizemos uma curadoria interna a partir das produções das universidades e contamos com filmes da UFBA, da Unijorge e da Unifacs”.

Na Mostra Frutos, serão entregues os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Intérprete no Espectro Feminino, Melhor Roteiro e o Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. A Mostra Semente premiará o Melhor Filme e a Melhor Animação, enquanto a Mostra Raízes reconhecerá o Melhor Filme e a Melhor Revelação.

O festival também contará com o Júri Jovem, que elegerá o melhor filme de cada mostra, além de prêmios oferecidos por parceiros: o Prêmio Dialab, para um curta baiano; o Prêmio Stone Milk, com consultoria de projetos para pós-produção; e o Prêmio Arrudeia, destinado a curtas universitários.

O festival também destaca duas trajetórias femininas no audiovisual. Danny Barbosa é a homenageada desta edição. Atriz e diretora, ela roteirizou e dirigiu os curtas-metragens Café com Rebu e Pedra Polida. Como atriz, integrou o elenco de produções como Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; e Mais Pesado é o Céu (2023), de Petrus Cariry.

A atriz, diretora e produtora Jéssica Teixeira é a homenageada do Prêmio Sol Moraes, dedicado ao incentivo a novas realizadoras. Sua pesquisa artística parte do próprio corpo e resultou nos solos teatrais E.L.A. (2019) e Monga (2024), que lhe rendeu o Prêmio Shell de Teatro, na categoria Direção. No audiovisual, participou de produções como Assexybilidade (2023), London (2026) e da série Os Outros (2023).

A programação inclui três mesas do Conexões Audiovisuais, com profissionais convidadas para discutir desafios, experiências e perspectivas do setor. No dia 29, a mesa Para Além do Protagonismo: Trabalhadores Trans no Audiovisual Brasileiro propõe uma reflexão sobre a presença de pessoas trans nas diferentes funções do fazer cinematográfico.

No dia 30, a mesa Narrando o Real: Caminhos do Mercado de Documentários no Brasil abordará estratégias de produção, financiamento e circulação de documentários . No dia 31, acontece a mesa Cosmovisões e Identidades: Fabulações Críticas no Cinema de Gênero, que reunirá realizadoras que trabalham com horror, ficção científica e fantástico como campos de reflexão política e cultural.