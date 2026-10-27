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Festival reforça palavra como ferramenta de poder da arte negra

Festival Literomusical Orò Dúdú ocupa o Espaço Cultural da Barroquinha de quinta (29) a domingo (1)

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06:00

Nelson Maca, Jordan Pivete Musa e Heder Novaes são atrações do Festival Literomusical Orò Dúdú
Nelson Maca, Jordan Pivete Musa e Heder Novaes são atrações do Festival Literomusical Orò Dúdú Crédito: divulgação

A palavra carrega histórias, atravessa gerações, preserva memórias e também pode se transformar em música, movimento e resistência. Quando nasce das vivências negras, torna-se instrumento de afirmação, pertencimento e expressão. É a partir dessa potência que surge o Festival Literomusical Orò Dúdú, que ocupa o Espaço Cultural da Barroquinha, de quinta (29) a domingo (1), com uma programação gratuita que reúne literatura, música, poesia e performance.

Idealizado pelos artistas e produtores culturais Igor Tiago e Bruna Silva, o festival propõe um encontro entre diferentes linguagens artísticas, tendo a palavra vinda de corpos negros como fio condutor.

Ao longo de quatro dias, o público poderá acompanhar os espetáculos Tamborismo, com Nelson Maca e Mestre Jorjão Bafafé; SSA – Suspiros e Sussurros de Acordar, de Heder Novaes; Fò Ìlù – A Menina, o Tambor e a Palavra, com a musicista Nanny Santos; e Pivete Musa, obra inédita de Jordan Pivete Musa, inspirada em seu livro homônimo.

A abertura do festival, na quinta (29), às 19h, fica por conta de Tamborismo, espetáculo que reúne os versos do poeta Nelson Maca à percussão de Mestre Jorjão Bafafé e participações especiais de Negrizu e Jorge Ceruto. Em cena, a palavra e o tambor estabelecem um diálogo que atravessa a ancestralidade africana, a resistência negra e as expressões contemporâneas da poesia falada. Apresentada desde 2014, a performance combina elementos do poema batuque, do slam, do dub poetry e do rap, acompanhados por ritmos do candomblé, reggae, funk e outras sonoridades afro-diaspóricas.

SERVIÇO - Festival Literomusical Oro Dudu – Palavra Preta / de 29 de outubro a 1º de novembro, sempre às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha e Boca de Brasa Centro / Gratuito, com ingressos retirados no Sympla.

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