Filha caçula do ator Juliano Cazarré passa por nova cirurgia

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré, precisou passar por uma nova cirurgia nesta segunda-feira, 11. A informação foi compartilhada por Letícia, mulher do ator, que já informou que o procedimento ocorreu como o esperado. "Chegou no quarto, foi tudo bem!", escreveu com uma foto de Guilhermina.



Maria Guilhermina está internada desde domingo, 10, após apresentar um quadro de febre e dificuldade de respirar. Nos stories do Instagram, Letícia contou que a caçula estava com duas bactérias muito resistentes e que, por conta disso, precisaria colocar um acesso profundo no pescoço da bebê.