Filha de Juliano Cazarré retorna à UTI após febre e dificuldade respiratória

Maria Guilhermina, a filha caçula de Juliano Cazarré, precisou retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UIT) no domingo, 10, após sentir febre e dificuldade respiratória. A informação foi compartilhada pela mulher do ator, Leticia Cazarré, que explicou que a bebê de um ano passou mal durante a madrugada de sábado para domingo. O casal chamou uma ambulância, que levou a menina ao hospital.



"Ela não passou bem à noite, minha mãe ficou um tempo com ela de madrugada e de manhã ela acordou com febre e muito esforço respiratório. Estamos esperando a ambulância que vem avaliar se ela deve ir para o hospital", escreveu Leticia.