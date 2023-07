Filho de Andressa Urach rebate críticas por visitar mãe em 'boate de strip'

DJ Arthur Aguiar, filho de Andressa Urach, visitou a mãe na boate de entretenimento adulto onde ela trabalha desde o mês passado. A ida do rapaz ao trabalho da modelo causou polêmica nas redes sociais, mas o próprio jovem de 18 anos rebateu as críticas.



"Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora", escreveu ele na nova rede social Threads.



Afastada da igreja, Urach comunicou em junho seu retorno à prostituição, através de um post feito em seu Instagram: "Eu avisei que eu mesma contaria. Estou voltando amanhã, sábado, para o Gruta. O melhor da vida passa por aqui. Espero vocês lá!".