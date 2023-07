Filho de Faustão se diz 'tranquilo' ao apresentar programa sem o pai

João Silva, filho de Faustão, revelou que sentiu tranquilidade após o pai sair do Faustão na Band. "A partir do momento que ele não está mais lá, eu falei: 'preciso ocupar esse espaço. 'vambora', fiquei mais tranquilo, você acredita?", contou em entrevista ao Pod Delas na última sexta, 14.



"Eu fiquei mais tranquilo depois. Eu relaxei. Porque com ele lá. Eu sou um cara que admiro muito ele, sou muito fã. Não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho, de 'quero dar orgulho pro meu pai'", explicou, destacando que sentia uma "pressão boa e positiva".