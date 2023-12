Filho de Ivete, Marcelinho Cady posa com fãs no show de 30 anos de carreira da mãe

Além das gêmeas Marina e Helena, o filho mais velho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo Cady, também atraiu a atenção do público que esteve no show da cantora na última quarta-feira (20), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



O primogênito de Ivete, que tem demonstrado seguir a paixão pela música nos últimos anos, chegou a posar para fotos com fãs. Em um vídeo publicado pelo Gshow no Instagram, o adolescente aparece sorridente enquanto tira fotos com o público que estava na grade do palco.