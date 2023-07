Filho de Ivete Sangalo curte show de Gilberto Gil ao lado da mãe

Marcelo Cady aparece ao lado da mãe, Ivete Sangalo. Crédito: Redes sociais

O show de Gilberto Gil junto com a família, que aconteceu em Salvador neste sábado (1°), reuniu famosos nos bastidores. A cantora Ivete Sangalo posou ao lado do filho durante a apresentação da turnê "Nós, a Gente", que aconteceu na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.



O clique ao lado de Marcelo Cady, de 13 anos, rodou as redes sociais e surpreendeu a todos com a semelhança entre os dois. "Eu te amo", escreveu o adolescente.



Nos bastidores, o jovem posou ao lado da mãe, da cantora Daniela Mercury, a esposa artista, Malu Verçosa, além de amigos.

Malu, Ivete Sangalo, Marcelo e Daniela Mercury. Crédito: Redes sociais

Ivete Sangalo ainda surpreendeu os mais de 5 mil fãs que estavam na Concha ao entrar para cantar com Gilberto Gil a música "Toda Menina Baiana". Junto com Daniela Mercury, as duas agitaram a apresentação.