FAMOSOS

Filho de Marília Gabriela fala de forma franca sobre vício cruzado em droga e álcool

O ator, influenciador e figurinista Theodoro Cochrane falou abertamente sobre seu processo de aceitação da sua família, a relação com a mãe Marília Gabriela, a perda de seu pai, o astrólogo Zeca Cochrane, e a descoberta de um transtorno de saúde mental, a ciclotimia, em entrevista ao podcast Desculpe Alguma Coisa. Ele contou ainda que teve problemas com bebida alcoólica e droga que afetaram sua vida pessoal.

"Eu ficava ótimo. E é uma merda ser um bêbado ótimo porque todo mundo te adora, você não fica violento... Só que durante a semana eu ficava muito deprimido. Meu namorado dizia que não era justo. Que na sexta-feira e no sábado, eu era maravilhoso, meus amigos me amavam. Mas na terça eu queria matá-lo e na quarta-feira, eu queria me matar", completou.