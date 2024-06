SAUDADE

Filho de Michael Jackson presta homenagem pelos 15 anos de morte do pai: ‘O mundo era melhor com você’

Filho mais velho de Michael Jackson, Prince Jackson usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para prestar uma homenagem ao pai, que faleceu há 15 anos. Na imagem, registrada durante o intervalo do SuperBowl, em 1993, o Rei do Pop aparece em meio ao público, com uma criança no colo. “Saudade, papai. O mundo era melhor com você nele“, escreveu Prince.