Filho de Xanddy e Carla Perez mostra corpo musculoso aos 19 anos

Com apenas 19 anos, o filho de Xanddy e Carla Perez, Victor Alexandre, mostrou que a academia tem sido sua melhor amiga nos últimos meses Isso porque, nesta quarta-feira (21), o jovem mostrou o shape que construiu aos poucos.



Em conversa com os seguidores no Instagram, o rapaz comentou sobre o peso, altura e ainda contou o segredo de conseguir aumentar o músculo em pouco tempo.



"Altura: 1,90. Mais ou menos 95 quilos. Ainda tem algumas áreas para melhorar", escreveu o jovem. Ainda na conversa, ele falou da relação com o treino e suplementação.