Filho e marido de Ivete, Marcelo Sangalo e Daniel Cady curtem festival de reggae em Salvador

Marcelo Sangalo Cady, primogênito da cantora Ivete Sangalo, e seu pai, o nutricionista Daniel Cady, mostraram que não são fãs não só de axé e música baiana. Eles foram curtir o maior festival de reggae da América Latina, a República do Reggae, na noite deste sábado (25).



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o nutricionista e o jovem músico aparecem curtindo a música "Tudo Que Sofri Eu Sei", no show da banda Ponto de Equilíbrio, de cima do palco. O humorista e influenciador digital Leozito Rocha também estava com os dois.