Filhos de Gugu levam a mãe para comemorar 60 anos em um cruzeiro

Os filhos Gugu Liberato deixaram de lado as diferenças por conta da herança deixada pelo apresentador, que morreu em 2019, e viajaram juntos para comemorar o aniversário da mãe Rose Miriam.



O filho mais velho do apresentador, João Augusto, abriu o álbum da família celebrando os 60 anos da médica durante um cruzeiro para as Bahamas. O jovem aparece ao lado da mãe e das irmãs gêmeas Marina e Sofia Liberato, ambas de 19 anos



"Viagem em família", escreveu o rapaz de 21 anos na legenda da publicação no Instagram nesta segunda-feira (18).