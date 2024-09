EVENTO

Filhos de Jorge comanda show beneficente em prol do Martagão Gesteira

O evento, batizado de “Som do Amor”, acontece no dia 29 de setembro, a partir das 16h, no Centro de Convenções. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e podem ser adquiridos através da plataforma Ticket Maker. “É sempre uma alegria converter a nossa arte para o bem, converter nossa música em visibilidade, amor“, comentam os integrantes do grupo baiano.