Filhos querem fazer intervenção com Madonna por ela agir 'como se tivesse 20 anos'

Após Madonna ser hospitalizada em estado grave com infecção bacteriana, os filhos, Lourdes León, Rocco, David Banda, Mercy, Estere e Stella, decidiram fazer uma "intervenção" com a mãe por acharem que ela "está à beira do desastre" com o seu comportamento. Segundo o jornal Mirror, os jovens se preocupam com o fato de a cantora vir se comportando "como se tivesse vinte e poucos anos" nos últimos tempos.



Ainda segundo o veículo, os jovens acham que a artista supostamente "se pune" e que exagera em seus planos, especialmente com procedimentos estéticos e afins.