CINEMA

Filme conta a história da MPB sob a ótica dos filhos das estrelas

Nem Tudo é Paz e Amor, que chega nesta quinta (27) aos cinemas, é dirigido por Betão Aguiar

Doris Miranda

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:00

Beto Lee é um dos entrevistados no filme de Betão Aguiar Crédito: divulgação

Chega hoje (27) ao circuito comercial o filme Nem Tudo é Paz e Amor, novo longa-metragem de Betão Aguiar, que mergulha em memórias e dinâmicas familiares do Brasil dos anos 1970 a partir de relatos de nomes como Moreno Veloso, Nara Gil, Marília Aguiar, Sarah Sheeva, Helena Ignez, Beto Lee e Anelis Assumpção. É um olhar inédito sobre o período que redefiniu o DNA cultural do país: a partir dos quintais, das salas de estar, da intimidade de quem testemunhou revoluções que aconteciam fora dos palcos e bem longe das câmeras.

Nem Tudo é Paz e Amor é uma ideia original de Jasmin Pinho, amiga de adolescência do diretor, falecida em 2020. “Quando Jasmin e Aza Pinho, sua prima, me convidaram para participar do filme como um dos personagens, me permiti olhar para os aspectos difíceis da nossa formação. Compartilhávamos muitas bagagens familiares como filhos de pais que ousaram sonhar um mundo diferente e romper padrões, inclusive na nossa criação. Percebi que certos vazios pediam respostas”, conta Betão Aguiar, filho da escritora e produtora Marília Aguiar e de Paulinho Boca de Cantor, um dos pilares do grupo Novos Baianos.

“Com a partida precoce de Jasmin, o projeto ficou em aberto. De personagem, acabei assumindo a direção do filme, com o convite generoso de sua irmã, minha parceira de produção, Minom Pinho. Amigos e familiares caminham conosco nessa jornada, ampliando o debate e compartilhando reflexões”, ele completa.