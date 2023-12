Filme 'Minha Vida em Marte 2' terá participação de Paulo Gustavo; entenda

O longa 'Minha Vida em Marte 2', da diretora e roteirista Susana Garcia, terá a presença de Paulo Gustavo. De acordo com informações do Cine Pop, o filme trará cenas de arquivo do saudoso ator e humorista, que faleceu em maio de 2021, em decorrência de complicações da covid-19.



“Vai ter Paulo Gustavo, de uma forma. A gente tem muita coisa dele, a gente, as memórias, as lembranças da Fernanda. A gente tem várias cenas que não colocamos no primeiro filme, cenas inéditas, que a gente vai colocar. São flashbacks. Lembranças da Fernanda. De uma forma muito bonita ele estará no filme”, afirma Susana.