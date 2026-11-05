CINEMA

Filme Vicentina Pede Desculpas oferece reflexão amarga sobre a importância do perdão

Novo trabalho do diretor Gabriel Martins chega nesta quinta (5) ao Glauber Rocha; no dia 20 de novembro entra na Netflix

Doris Miranda

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 06:00

Vicentina Pede Desculpas Crédito: divulgação

Era um dia normal em Belo Horizonte. Pessoas indo para o trabalho, trânsito meio amarrado em alguns trechos, caminhantes nas ruas. Do nada, um ônibus despenca de um viaduto, num acidente que mata quase todos os passageiros. O caso, que abala a população, é explorado de maneira sensacionalista pelas emissoras de tevê ao insinuar que o motorista tenha agido de forma intencional.

É assim que começa Vicentina Pede Desculpas, novo filme do diretor mineiro Gabriel Martins (do lindo Marte Um / 2022), que estreia nesta quinta (5) em algumas salas de cinema do país. Em Salvador, Vicentina estará na programação do Cine Glauber Rocha. No dia 20, o filme chega ao catálogo da Netflix, simultaneamente em 190 países.

Veja cenas do filme Vicentina Pede Desculpas 1 de 8

Acontece que a personagem que dá titulo à obra é mãe do homem que dirigia o veículo e que também morreu na tragédia. Assombrada pela falta de explicações e por uma culpa absurda, Vicentina (Rejane Faria, visceral) encontra uma maneira nada convencional de processar seu luto: bate na porta de todas as vítimas para pedir perdão.

Ela nem sabe direito o porquê está nessa romaria. Afinal, a polícia não encontra nada que pudesse incriminar Wesley (Renato Novaes, que também interpreta o outro filho de Vicentina). Mas, não importa. Vicentina simboliza todas as mães em luto. E ela arrasta esse sofrimento como penitência pela cidade de forma cada vez mais entranhado.

Ao receber suas desculpas, alguns discordam de que ela precise carregar fardo tão grande. Outros encontram oportunidade de externar sua raiva. É difícil até julgar porque foi a própria Vicentina quem se colocou no lugar do saco de pancada.

Na trama, que estreou no prestigiado Festival de Toronto e foi uma das 15 pré-selecionadas pela Academia Brasileira de Cinema para talvez representar o país no Oscar 2027, o estado de espírito da personagem não dá indícios de alívio. Tudo ao redor dela é escuro, solitário, deprimente. Sua falta de mobilidade, então, corporifica essas escolhas de maneira cortante, sem, no entanto, ser apelativa.

Conexões humanas

“É um filme sobre entender o luto, a morte dentro de uma estrutura contemporânea de cidade urbana. Fala sobre luto, mas também sobre esperança e a importância das conexões humanas, um tema urgente e necessário para o momento que estamos vivendo”, diz Gabriel Martins.

O roteiro começou a tomar forma há cerca de 10 anos, depois que Gabriel leu uma notícia sobre a queda de um avião. Durante a investigação, a análise da caixa-preta revelou que o piloto havia direcionado intencionalmente a aeronave contra as montanhas.

Mais do que propor uma discussão sobre como cada pessoa encara seu luto, Martins oferece uma reflexão sobre o perdão. Perdão que Vicentina busca para si por ter supostamente falhado com o filho. Desculpas que oferece obstinadamente aos que perderam junto - ou ‘por causa’ dela.

Acompanhar a dor de Vicentina é bem cruel. Até porque o filme entrega um tom melancólico e sombrio, mas, para o diretor, foi o jeito que encontrou para inserir o público na realidade da personagem. “A forma que encontrei de ser honesto com a Vicentina foi criar uma atmosfera em que o espectador possa se relacionar com o momento dela. Para mim, era navegar por um momento muito ruim da vida de uma pessoa e, nisso, criar um gesto de empatia diante dessa situação”, explica.

O elenco reúne atores que fazem parte do que Gabriel chama de “família cinematográfica”, como Grace Passô, Carlos Francisco e Bárbara Colen. A baiana Tia Má também está presente. Já o nome Vicentina é uma homenagem à avó do diretor, que morreu quando ele tinha 12 anos. Mãe de nove filhos, ela representou a primeira experiência dele com a morte.