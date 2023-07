Fim do noivado: Carla Diaz anuncia término com deputado federal

A atriz e ex-BBB Carla Diaz, apareceu nesta terça-feira (25) nas redes sociais para informar que o noivado com o deputado federal Felipe Becari chegou ao fim. A informação foi compartilhada após rumores do término.



Fãs e internautas desconfiaram do término após os dois terem parado de publicar fotos e vídeos juntos nas redes sociais. Em respeito aos milhares de admiradores, Diaz explicou que estava bem melhor para contar a notícia.



"Hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e Felipe não estamos mais juntos como um casal. Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz", disse.