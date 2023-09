Fitas inéditas dos Beatles vão a leilão por até R$ 2,4 milhões

Beatles para a capa de Abbey Road. Crédito: reprodução

Algumas gravações perdidas e raras dos Beatles serão leiloadas. Informações do TMZ dizem que uma vasta coleção do grupo de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison conta com áudios de ensaios, versões inéditas e até uma conversa íntima entre Yoko Ono e Lennon.



Um dos itens mais caros é uma coleção de seis fitas com gravações de ensaios na residência de Lennon em Kenwood e trechos de discos inéditos.



Outra preciosidade são os ensaios que fizeram antes de gravarem o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, com sons de animais para Good Morning Good Morning. É possível ouvir John e Paul McCartney reclamando do calor.

Há ainda gravações do álbum inédito de George Harrison com The Bonzo Dog Doo-Dah Band; duas horas da chamada "primal scream therapy", de Yoko Ono; e um álbum colaborativo inédito que seria lançado por Yoko e John.

Existe também uma entrevista íntima de 45 minutos, na qual John Lennon questiona os motivos de Yoko estar com ele. A gravação é de 1969, ano em que eles se casaram.

A coleção pertence ao norte-americano identificado apenas como Phil, que obteve as fitas há cinco anos, de um homem da Índia. Este, por sua vez, disse ter conseguido as relíquias com Derek Taylor, ex-assessor de imprensa dos Beatles.

As vendas podem arrecadar algo entre US$ 300 mil e US$ 500 mil. O TMZ diz que o leilão vai ao ar pelo site Gotta Have Rock and Roll e vai terminar na sexta (22).