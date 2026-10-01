MÚSICA

Fitti mistura poesia, música eletrônica e raiz nordestina

Show da turnê Transespacial do artista pernambucano acontece nesta sexta (2) no Teatro Sesc Casa do Comércio

Doris Miranda

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 06:00

Cantor Fitti Crédito: divulgação

Um dos nomes mais singulares da música brasileira contemporânea, Fitti apresenta nesta sexta (2) o espetáculo Transespacial. O show acontece às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, e integra a turnê do álbum homônimo, que representa um novo capítulo na trajetória do cantor, compositor, ator e produtor musical pernambucano.

Em Transespacial, Fitti transforma diferentes referências da música brasileira em uma experiência sonora marcada pela diversidade, pela experimentação e por uma forte identidade autoral. O repertório atravessa diferentes momentos de sua trajetória do cantor, com músicas como Ser Artista, Chamego e releituras de grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso.

O espetáculo combina ritmos nordestinos, elementos eletrônicos, poesia e diferentes atmosferas musicais, revelando a potência vocal e a força interpretativa de Fitti. Mais do que um show, Transespacial propõe uma viagem por diferentes territórios sonoros e afetivos, sem se prender às fronteiras tradicionais do gêneros musicais.

“Salvador é um lugar muito potente, de uma energia absurdamente linda e sempre, sempre me recebe com muito amor, como um abraço de Mãe. Receber esse abraço às vésperas de meu aniversário será, sem dúvida, inesquecível. Me sinto muito feliz e lisonjeado de poder levar meu show para essa cidade que tanto amo”, ressalta Fitti.

Com produção de Zé Nigro, Transespacial também marcou um momento importante na carreira do artista. O álbum rendeu a Fitti uma indicação ao Grammy Latino 2025, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. A indicação teve ainda um significado histórico: Fitti tornou-se o primeiro cantor e compositor transmasculino nordestino indicado ao prêmio.