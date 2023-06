Flávia Alessandra expõe comentários 'maldosos' após foto de maiô

Flávia Alessandra compartilhou um desabafo sobre machismo e etarismo nas redes sociais nesta quinta-feira, 15. A atriz respondeu a críticas que recebeu por ter publicado uma foto de maiô.



No post em questão, ela celebrava seu aniversário de 49 anos em uma viagem. No entanto, recebeu diversos comentários com ataques sexistas e decidiu rebater.