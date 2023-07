Flipelô 2023  terá Rota Gastronômica com releituras da cozinha africana

Ipetê: purê de batata doce acompanhado de banana da terra frita e charque desfiada . Crédito: Wilson Militao /divulgação

A culinária tem um lugar especial na Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), que acontecerá de 9 a 13 de agosto, no Centro Histórico da capital baiana. Inspirada no livro ‘A Cozinha Africana da Bahia’, de Guilherme Radel, a Rota Gastronômica Amados Sabores terá a participação de 41 bares, restaurantes, cafeterias e lanchonetes do Pelourinho, Carmo e Santo Antônio Além do Carmo, e contará ainda com a participação da Casa do Benin e do Restaurante do Senac, que produzirão pratos com preços especiais.

A Rota Gastronômica Amados Sabores conta com a curadoria do afrochefe Jorge Washington, que ressalta a felicidade de contribuir com a maior festa literária da Bahia. “Recebi com muita surpresa e alegria o convite para ser o curador da Rota Gastronômica da FLIPELÔ 2023. É uma curadoria de descobertas, pois o livro de Guilherme Radel é superinteressante, traz um histórico da gastronomia afro-baiana, desde as receitas aos utensílios que devem ser usados na preparação”, pontua Jorge Washington.

O afrochefe destaca a ligação dos pratos da rota gastronômica com Mãe Stella de Oxóssi, a homenageada da FLIPELÔ 2023: “Mãe Stella de Oxóssi é uma mulher de axé, que deixou um legado potente para nós na literatura e no conhecimento. Era apreciadora de boa culinária afro-baiana. A rota gastronômica Amado Sabores é uma memória muito forte desse legado”.

Jorge Washington falou sobre seu trabalho com a culinária afro-baiana e o que será apresentado ao público na FLIPELÔ. “Eu trabalho com a culinária de memória. O livro ‘A Cozinha Africana da Bahia’ ajuda a resgatar receitas que caíram no esquecimento. Quem ganha com isso é o público de Salvador e os visitantes que estarão participando da festa literária. Por isso, pedimos que passem nos bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias que integram a Rota Gastronômica. Uma culinária riquíssima estará disponível, com pratos diversos e criativos. Como curador fiquei animado com a quantidade de pratos”, finaliza.

Realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc, a FLIPELÔ 2023 é apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, realizada na região da CCR Metrô Bahia, com patrocínio da Prefeitura de Salvador, do Governo do Estado da Bahia e da Suzano, apoio da ITS Brasil e do Senac, apoio de mídia da Rede Bahia, do IRDEB – Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia e do Ponto Outdoor e apoio institucional da Academia de Letras da Bahia. Produção da Sole Produções.

Veja lista dos restaurantes, bares, lanchonetes e cafeterias, com preços e pratos especiais que serão servidos na Rota Gastronômica Amado Sabores:

– Abará da Vovó (Rua Direita de Santo Antônio, nº 18, Santo Antônio Além do Carmo) A Barca da Vovó: mini abará, acarajé, passarinha, bolinho de estudante, acompanhados por vatapá, farofa, camarão, bacalhau, siri e vinagrete | R$ 83

– Alaíde do Feijão (Rua Alaíde do Feijão, nº 26, Pelourinho) Rabada com pirão e agrião | R$ 60

– A Marujada (Rua do Passo, nº 37, Santo Antônio Além do Carmo) Igatú: filezinhos de carne do sol ao molho de vinho tinto, feijão verde, purê de mandioquinha, vinagrete de pimenta biquinho e farofa de copioba | R$ 75

– Antique Bistrô (Rua do Carmo, nº 6, Santo Antônio Além do Carmo) Peixe Zumbi dos Palmares: peixe ao vapor de dendê, pirão de feijão fradinho, vinagrete de maxixe, banana grelhada, crispy de couve e redução de cachaça | R$ 84

– Bistrô das Artes (Rua do Carmo, nº 8, Santo Antônio Além do Carmo) Moquequinha de camarão com banana da terra, arroz de coco e quiabos Grelhados | R$ 59

– Bistrô Negreiros (Rua do Alvo, n° 10, Saúde) Arroz de haucá com carne seca, camarão seco, camarão fresco e arroz de coco cremoso | R$ 39

– Bistrô 9 (Av. José Joaquim Seabra, nº 151, Barroquinha) Feijoada de feijão rajado, acompanhada de arroz e vinagrete | R$ 35

– Boteco do Pelourinho (Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 5, Pelourinho) Bobotie com angu de milho branco e salada de feijão fradinho | R$ 69,90

– Boteco do Viajante (Rua Maciel de Baixo, nº 15, Pelourinho) Moqueçoba, acompanhada de farinha e molho de pimenta | R$ 65

– Cadê que Chama (Rua do Carmo, nº 21, Santo Antônio Além do Carmo) Pastel Odé a Odé: carne seca refogada com purê de feijão fradinho, camarão seco, castanha, gengibre e leite de coco com melaço de cana para acompanhar | R$ 34,99

– Café e Cana Botequim (Rua do Carmo, nº 25, Santo Antônio Além do Carmo) Bode Ensopado, com arroz de castanha e feijão verde | R$ 48

– Cafeteria Nossa Senhora do Bom Café (Rua Direita de Santo Antônio, nº 314, Santo Antônio Além do Carmo) Milk-shake da Costa: milk-shake de coco verde com biju de amendoim e tapioca crocante | R$ 29.90

– Cantina da Lua (Terreiro de Jesus, Pelourinho) Moqueca de maxixe com coco verde e camarão, acompanhada de arroz de coco e farofa | R$ 75

– Casa da Gamboa (Rua do Açouguinho, nº 06, Pelourinho) Xinxim de galinha com farofa de banana, feijão fradinho e arroz | R$ 55

– CGC Restaurante (Rua do Bispo, nº 5, Praça da Sé, Pelourinho) Moqueca de carne com camarão seco e ovo, acompanhada de arroz branco | R$ 54,90

– Chocolate Marrom Marfim (Rua Gregório de Mattos, nº 17, Pelourinho) Tapioca com coco, queijo coalho e doce de leite, acompanhada com um médio com leite | R$ 42

– Comida Caseira (Ladeira de São Miguel, nº 7, Pelourinho) Feijoada baiana, acompanhada de arroz branco, farofa de couve e salada | R$ 65,90

– Cravo e Canela (Rua do Açouguinho, S/N, Pelourinho) Mariscada balanço do Pelô, acompanhada de arroz, feijão e pirão | R$ 80

– Cuco Bistrô (Rua Cruzeiro do São Francisco, nº 4/6, Pelourinho) Camarão Afro-Bahia: camarões marinados e refogados com delicioso creme de cebola, alho, pimentões, polpa de tomates frescos, cheiro verde, servido com arroz de coco em duas texturas, castanha de caju crocante levemente picante e aromas de dendê | R$ 65

– Di Janela Gastronomia (Rua da Glória, nº 9, Saúde) Calulu de peixe com arroz de coco | R$ 59,90

– Donna Pimenta (Rua Maciel de Baixo, nº 55, Pelourinho) Moqueca de peixe com mamão verde, acompanhada de arroz e pirão | R$ 49,90

– Fera Petiscaria e Bar (Rua Direita do Santo Antônio, nº 390, Santo Antônio Além do Carmo) Bobó de camarão acompanhando de arroz de coco, farofa de dendê, banana da terra e quiabo fritos no dendê | R$ 69,90

– La Tasca Atelier Gastronômico (Rua Direita de Santo Antônio, nº 379, Santo Antônio Além do Carmo) Lombo curado e defumado com molho de tamarindo, mousseline de iambú, vegetais grelhados e farofa crocante de coco | R$ 66

– Mestiços Restaurante (Edifício Themis, Praça da Sé, nº 398, Pelourinho) Arrumadinho com charque e calabresa, acompanhado de feijão fradinho, salada e farofa | R$ 70

– Nova Belles - Nhoque de banana da terra, carne seca e queijo coalho | R$ 72

– Odoyá (Largo Cruzeiro do São Francisco, nº 1, Pelourinho) Vatapá de camarão: vatapá com camarões cozidos e amendoim torrado | R$ 42

– Ó Paí Ó (Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho) Filé de camarão acebolado, com queijo coalho e melaço | R$ 49,90

– Oxente Bistrô (Rua das Portas do Carmo, n° 3, Pelourinho) Salada de feijão verde com fumeiro, purê de banana e arroz de coco | R$ 69

– Padoca do Carmo (Rua do Carmo, nº 13, Santo Antônio Além do Carmo) Brioche de moqueca, com camarão, requeijão cremoso e emulsão de coentro, acompanhado de geleia artesanal de pimenta e chips de banana da terra| R$ 36

– Panificadora Santo Antônio (Rua Direita de Santo Antônio, nº 77, Santo Antônio Além do Carmo) Curu: charque, toucinho e ovos fritos, acompanhado de quibebe (purê de abóbora) e sobremesa de doce de banana em caldas | R$ 39,99

– Ponto Vital (Rua das Laranjeiras, nº 23, Pelourinho) Andu de Angola, acompanhado de arroz, farofa e pimenta | R$ 55

– Por Acaso (Rua Santa Isabel, nº 8, Pelourinho) Moqueca mista com farofa de banana da terra, arroz e feijão-fradinho | R$ 85

– Poró (Rua Direita de Sto. Antônio, nº 445, Santo Antônio Além do Carmo) Inlé: cubos de alcatra com cebola flambada na cachaça amburana, acompanhados de purê de milho e farofa de coco | R$ 57

– Portal do Pelô (Rua Portas do Carmo, nº 33, Pelourinho) Carne do sol com queijo coalho, acompanhada de arroz, farofa d’água, pirão de aipim e melaço | R$ 42

– Rango Vegan (Rua Direita de Santo Antônio, n° 466, Santo Antônio Além do Carmo) Ragu de andu com proteína texturizada de soja e tofu defumado, com polenta de milho cremosa, chips de batata doce e crips de couve | R$ 49,90

– Rei do Pirão (Av. José Joaquim Seabra, nº 151, Mercado São Miguel) Pirão Sertanejo: pirão de aipim com queijo maçaricado, carne seca, banana da terra e melaço | R$ 55

– Ulisses (Rua Direita de Santo Antônio, nº 541, Santo Antônio Além do Carmo) Escondidinho de costela suína, purê de aipim, banana da terra e queijo gratinado | R$ 41

– Santo Botequim - Pastel de moqueca, aratu e camarão frito no azeite de dendê, acompanha milho de pimenta da casa | R$ 15

– Tropicália Gelato & Café (Rua da Misericórdia, nº 7, Loja 3, Pelourinho) Sorvete de cuscuz de tapioca com calda de banana da terra | R$ 12

– Varanda da Isa (Rua Direita de Santo Antônio, nº 90, Santo Antônio Além do Carmo) Fufu de galinha cozido na cerveja com quiabo e couve, acompanhado de polenta de milho | R$ 69