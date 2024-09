MODA

Fluidez e sensualidade fazem vestido que foi hit há 20 anos retornar com força

Direto do início dos anos 2000, os sensuais vestidos acetinados voltam em pleno 2024 como peças quentes do momento. Eles reinavam no visual noturno, sempre em tons vibrantes neon. As celebridades como Paris Hilton adoravam, e fácil se tornaram uma marca registrada daquele período.