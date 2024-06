MEMÓRIAS

'Foi como viver as melhores férias com ele por 25 anos', diz mulher de ator morto por tubarão

A morte de Tamayo pegou de surpresa a todos: "Parecia um dia normal"

Estadão

Publicado em 27 de junho de 2024 às 15:39

Ator Tamayo Perry Crédito: Divulgação

A mulher do ator Tamayo Perry, morto no último sábado por um ataque de tubarão enquanto surfava na Ilha de Oahu, no Havaí, falou pela primeira vez sobre o acidente para o programa Good Morning America na quarta, 26. "Estou devastada... mas acredito que ele pode estar em um lugar melhor", disse.

"Sinto que foi como viver as melhores férias da minha vida com ele por 25 anos. E agora, acabou. Agora preciso voltar à realidade" - disse Emilia, acompanhada no programa pelo amigo do casal, o surfista Jesse King.

O discurso emocionado comoveu os espectadores. Pelas redes sociais, foi levantada uma vaquinha para ajudar a família do artista. A morte de Tamayo pegou de surpresa a todos. "Parecia um dia normal", disse ela. Até a noite de terça, 25, a campanha tinha arrecadado US$ 41,6 mil (cerca de R$ 223 mil reais).

O casal também era sócio na Oahu Surfing Experience (OSE), empresa que oferece aulas de surf para todas as idades e níveis, considerada uma das melhores do Havaí.

Quem foi Tamayo Perry?

O ator Tamayo Perry, que fez parte do elenco de um dos filmes da franquia Piratas do Caribe, morreu no último sábado, 22, aos 49 anos, após ser atacado por tubarões no Havaí.

Segundo informações do serviço de emergência de Honolulu, o artista, que também trabalhava como salva-vidas, estava praticando surfe quando acabou sofrendo o ataque na praia de Malaekahana. Ele chegou a ser socorrido e foi levado às pressas para a costa, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Segurança Oceânica de Honolulu, Kurt Lager, o ator era "um salva-vidas amado por todos" e tinha "a personalidade contagiante". Já o prefeito de Honolulu, Rick Blangiardi, disse: "Tamayo era um homem lendário da água e altamente respeitado, [ele] cresceu aqui e é um grande membro da nossa equipe de segurança oceânica".