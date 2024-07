MÚSICA

Forró do Talco faz tributo a Dominguinhos neste domingo no Rio Vermelho

Neste domingo (28), às 19h, o Forró do Talco presta um tributo ao mestre Dominguinhos no Z1 Bar, no Rio Vermelho. Criado e organizado por Jó Miranda, o evento terá as participações especiais de Gel Barbosa, Jefinho Dias, Mateus Moraes e Tiaguinho Sanfoneiro.