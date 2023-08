Fotógrafa Amanda Tropicana integra nova exposição do MAM

Amanda Tropicana é a mais nova fotógrafa a expor no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Crédito: Divulgação

Amanda Tropicana é a mais nova fotógrafa a expor no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). A artista integra a exposição “Entreatos Capítulo III: Fotografia”, uma mostra coletiva que acontece na Capela do museu e celebra o mês da fotografia. Amanda doou ao museu a obra Flores ao Mar, de 2013 - uma imagem feita na Ilha de Itaparica.



“Um dos meus sonhos profissionais está sendo realizado. Eu achava que só meus netos veriam uma foto minha no museu e talvez eu nem alcançasse ver isso chegar. Estou viva, muito viva e vendo isso se realizar”, celebrou a artista em um post em seu perfil nas redes sociais (@amandatropicana).

No mês passado, Amanda foi a artista convidada a expor no Aeroporto Internacional de Salvador, na mostra “Retratos do Dois de Julho”, que celebrou o bicentenário da independência do Brasil na Bahia.

Fotógrafa, mãe e filha das águas, como se identifica, Amanda nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, e mudou-se para Bahia, terra natal de seus pais, no ano 2000. Foi criada em Salvador, local onde também descobriu sua paixão pela fotografia, em 2005, ainda durante a escola, em um contra-luz feito na Ladeira da Barra.

Desde então, segue fotografando sua relação com a cultura baiana. É integrante da coleção de fotojornalistas brasileiros do projeto “Testemunha Ocular” do Instituto Moreira Salles, recebeu o prêmio de 1º lugar no VIII Salão de Fotografia da Marinha do Brasil e possui obras permanentes no Memorial Pierre Verger da Fotografia Baiana.

Também participou de mais de 30 exposições, dentre elas: as internacionais "The Fifth Annual Exposure Photography Award", no Museu do Louvre, Paris, e "Scope International Conteporary Art Show" em Miami; "Olhares Afro Contemporâneos", em São Paulo (BRA) e "IBEJI ERÓ", em Salvador (BRA). Além das exposições, integra a coleção “Fotógrafxs” da TokStok e trabalha em produções de audiovisual, como na série “Santo” (Netflix Espanha) e Samba de Santo (Globoplay).