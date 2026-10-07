TEATRO

Frank Menezes começa nova temporada da peça Aleluia

Comédia dirigida por Marcelo Praddo retorna nesta sexta (9) no Teatro Módulo

Doris Miranda

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:00

Frank Menezes em Aleluia Crédito: divulgação

E se, depois de uma vida inteira cuidando de todo mundo, uma mulher resolvesse finalmente falar de si? É desse lugar aparentemente banal, e profundamente familiar, que nasce Aleluia, comédia solo protagonizada por Frank Menezes, que volta ao Teatro Módulo, na Pituba, para uma nova temporada.

Aleluia Eulália das Neves é mãe, esposa, irmã, tia, amiga. Sabe onde está cada coisa dentro de casa, resolve os problemas da família, cuida da comida, da roupa, dos outros. Está sempre disponível. E, justamente por isso, quase ninguém percebe quando ela está ali. Ignorada pelo marido, cobrada pela filha e mergulhada em uma rotina na qual seus próprios desejos parecem ter ficado pelo caminho, ela chega a um ponto de ruptura.

Com direção de Marcelo Praddo, a peça parte de uma situação aparentemente banal para falar da invisibilidade feminina, da sobrecarga da rotina doméstica e do apagamento de desejos e individualidades em nome da família. Mas faz isso sem abandonar o humor.

“As mulheres estão emocionadas com o que eu criei. Eu, sinceramente, não esperava. É uma comédia, mas tem acontecido algo muito emocionante”, conta Frank Menezes, ao lembrar da reação do público feminino em temporadas anteriores.

Sozinho em cena, ele dá vida não apenas a Aleluia, mas também a diferentes personagens que atravessam suas lembranças. Com poucos elementos cênicos, o ator constrói um universo doméstico marcado por situações absurdas, relações familiares e acontecimentos que revelam, por trás do riso, uma discussão sobre o lugar ocupado por muitas mulheres dentro e fora de casa.