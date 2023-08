Funceb celebra cultura popular no Centro Histórico nesta terça (22)

A Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do Centro de Formação em Artes (Funceb), realiza o Cortejo Artístico Sob o Sol da Liberdade nesta terça (22), das 15h às 18h, passando pelas ruas do Centro Histórico, em celebração ao dia da Cultura Popular, ampliando as comemorações voltadas ao bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.



Para a coordenadora do Curso preparatório da Escola de Dança da Funceb, Rose Bárbara, “a atividade reitera as ações do Centro de Formação em Artes, que atua desde a sua criação na formação, difusão, pesquisa e memória das danças de matrizes africanas”.