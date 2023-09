Funceb promove oficinas de escrita com Itamar Vieria Junior, Elisa Lucinda e Amara Moira

Profissionais e amantes das letras e da literatura já podem pleitear uma vaga em oficinas de escritas conduzidas pelo escritor Itamar Vieira Junior e pelas escritoras Elisa Lucina e Amara Moira. As atividades são ofertadas pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), por meio do projeto Escritas em Trânsito. As inscrições gratuitas seguem abertas até o dia 20 de setembro. As atividades acontecerão entre os meses de outubro e novembro.



Serão realizadas quatro oficinas, sendo duas em Salvador e outras duas nas cidades de Lençóis e Juazeiros. As atividades possuem carga horária de 12 horas. Podem participar artistas da palavra, pesquisadores, estudantes e pessoas interessadas em Literatura, a partir de 18 anos. Participantes que alcançarem carga horária mínima de 75% de frequência na oficina terão direito ao certificado.