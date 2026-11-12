LITERATURA

Fundação Casa de Jorge Amado lança Prêmio Myriam Fraga para autores inéditos

Inscrições gratuitas começam na segunda-feira, dia 16

Doris Miranda

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06:00

A escritora e acadêmica Myriam Fraga Crédito: divulgação

Como parte das ações comemorativas aos seus 40 anos, a Fundação Casa de Jorge Amado está lançando a segunda edição do Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, uma iniciativa voltada ao incentivo à produção literária e à descoberta de novos escritores. As inscrições estarão abertas a partir da segunda-feira, dia 16, seguem até 16 de dezembro, gratuitamente, por meio de formulário disponível no site da instituição (jorgeamado.org.br).

Realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado, em parceria com a Academia de Letras da Bahia (ALB), o prêmio tem como objetivo oferecer oportunidade a autores e autoras que ainda não tiveram livros publicados, seja em formato físico ou digital. A coordenação do projeto ficará a cargo do escritor Marcus Vinícius Rodrigues, membro da Academia de Letras da Bahia. Nesta edição, serão aceitas obras escritas em língua portuguesa, nas categorias ficção e poesia.

Podem participar brasileiros residentes no país e estrangeiros com residência fixa comprovada no Brasil, desde que tenham 18 anos completos na data da inscrição. Cada candidato poderá concorrer com apenas uma obra, em uma das categorias.

Na categoria ficção, os textos deverão ter entre 150 mil e 500 mil caracteres com espaços. Já na categoria poesia, as obras deverão ter no mínimo 50 e no máximo 150 páginas de poemas. Os trabalhos precisam ser inéditos, ou seja, não podem ter sido publicados, integral ou parcialmente, em nenhum meio editorial, impresso ou digital. Também não serão aceitos textos produzidos com uso de Inteligência Artificial (IA).

Uma comissão julgadora selecionada pela Fundação Casa de Jorge Amado avaliará os trabalhos, tendo como critério o mérito literário. O resultado está previsto para ser divulgado em até seis meses após o encerramento das inscrições.

Ao todo, serão selecionados três textos para publicação em livro pela editora Casa de Palavras, braço editorial da Fundação Casa de Jorge Amado. Cada obra terá tiragem de mil exemplares. As autoras e os autores premiados receberão R$ 2 mil, a título de direitos autorais, além de 300 exemplares de seus respectivos livros.

O prêmio homenageia, in memoriam, a poeta, jornalista e escritora Myriam Fraga, que ocupou a cadeira de número 13 da Academia de Letras da Bahia e foi diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado desde sua instituição, em julho de 1986, até fevereiro de 2016.

Ao longo de sua trajetória, Myriam Fraga teve uma atuação marcante no incentivo à literatura e na criação de oportunidades para novos escritores. Entre as iniciativas que conduziu estão a Coleção dos Novos, quando esteve à frente da Fundação Cultural do Estado da Bahia, e o concurso de textos inéditos promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado. Agora, essa tradição de estímulo à produção literária ganha continuidade com um prêmio que leva seu nome.