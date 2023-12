Gabi Luthai e Teo Teló anunciam gravidez do primeiro filho

A cantora Gabi Luthai anunciou que está grávida do primeiro filho com Teo Teló. A novidade foi confirmada pela artista nesta sexta-feira, 1º, em publicação no Instagram.



“Nossa família cresceu. O momento mais marcante e feliz de nossas vidas! Estávamos ansiosos para compartilhar essa novidade com vocês, que sem dúvidas tem nos transformado dia após dia! Baby Lutelo vem aí”, escreveu.



Juntos desde meados de 2013, Gabi e Teo se casaram em setembro de 2022. Teo Teló é sócio e empresário de seu irmão, o músico sertanejo Michel Teló. Já Gabi ganhou reconhecimento na internet no início dos anos 2010 após publicar vídeos cantando no Youtube.