Gal Costa será celebrada em show gratuito na praça do Campo Grande

Depois de abrirem a sexta-feira do Carnaval de Salvador deste ano, o trio formado por Ana Mametto, Carla Visi e Márcia Short vai apresentar novamente um repertório em homenagem a Gal Costa durante o Festival da Primavera, na capital baiana, no mesmo mês em que é celebrado o aniversário da cantora tropicalista. No dia 30 (sábado), as três artistas baianas se unem no palco montado na praça do Campo Grande e apresentam ao público, a partir das 20h.