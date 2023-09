Galvão Bueno comanda novo reality da Globo

Galvão Bueno irá voltar em breve para a TV Globo. Dessa vez, na área de entretenimento. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. A emissora concluiu as negociações com o apresentador e, segundo o novo acordo, o ex-narrador não será vinculado à área esportiva. A partir de 2024, Galvão vai estrear no comando de um reality show.



Detalhes sobre qual será o programa, horários e data de estreia ainda não foram divulgados, mas a novidade será anunciada nos próximos dias. O formato, no entanto, será uma mistura de Big Brother Brasil, game e convivência. Galvão aproveitará ainda o seu talento com a narração. Assim como a casa mais vigiada do Brasil, o programa irá selecionar participantes em todo o Brasil a partir do final do ano.