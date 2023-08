Gata observa vídeo de tutor que faleceu há um ano e 'se emociona'; assista

Vídeo de bichinho já costuma viralizar nas redes sociais, mas a gravação de uma gatinha acariciando a tela de um computador ao ver o seu tutor que faleceu em 2022, deixou vários internautas com o coração apertado.



A gatinha Tina reconheceu a voz do músico e jornalista alagoano Jorge Barbosa, conhecido como "Sabage". O vídeo foi compartilhado pela filha do jornalista, Isadora Monteiro, em homenagem ao Dia dos Pais no último domingo (13).



"Tina foi o primeiro bicho de estimação do meu pai e quis saber como ela reagiria à imagem e a voz dele. Quis saber como os gatos que, por sobrevivência, escondem suas fragilidades, lidam com as ausências. O resultado me emocionou, descobri que Tina me acompanha no luto", escreveu Isadora.