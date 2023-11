Geo Benjaminn lança projeto solo com interpretações de  clássicos da música brasileira

O compositor e guitarrista Geo Benjaminn, conhecido por sua participação nas bandas Mar Revolto e Alquímea, lançou seu projeto solo BENJAMINN em seu canal oficial no YouTube.



A novidade intitulada "Um Banquinho e Uma Guitarra", apresenta interpretações de grandes clássicos da música brasileira, com informações adicionais sobre a história das composições, seus autores e sua relação pessoal com as músicas apresentadas.



Entre as canções selecionadas para o projeto, destacam-se sucessos de ícones da música nacional, como "Tempos Modernos" de Lulu Santos, uma obra que se tornou um clássico da Música Pop Brasileira.