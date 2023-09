Gerônimo inicia temporada de ensaios com participação do Bailinho de Quinta

A casa Rosa, no Rio Vermelho, vai receber na próxima sexta-feira (29), a nova temporada de ensaios do cantor baiano Gerônimo Santana. Este evento promete ser uma noite de celebração da cultura baiana e da música brasileira, com a participação especial da banda Bailinho de Quinta.



O cantor diz que iniciar esta temporada de ensaios em 2023-2024 é como dar o primeiro passo em uma maratona de celebração. “A Bahia é o estado mais festeiro do país e o baiano tem energia contagiante. Então vamos contribuir para que essa alegria se expanda, começando nossa temporada em setembro", afirma Gerônimo.