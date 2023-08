Gestores de todo o Brasil traçam estratégias para o setor

A ministra margareth . Crédito: Divulgação

Gestores e agentes culturais, pensadores e estudiosos da área cultural de todo o Brasil estão reunidos pela primeira vez desde a pandemia da covid-19 e da recriação do Ministério da Cultura, que voltou à estrutura da gestão federal com o novo governo Lula. O evento é realizado em Vitória, capital do Espírito Santo, e na abertura contou com a presença de diversas personalidades, como a ministra da Cultura, Margareth Menezes e da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia.

Ovacionada pelo público, Margareth defendeu a unidade entre as esferas envolvidas na dinâmica cultural. “O povo brasileiro tem no DNA a diversidade e ela se impõe ao nosso jeito. Nós chegamos em todos os lugares do Brasil e as pessoas dizem ‘aqui é cultura brasileira’. No Sul é cultura brasileira, no Nordeste é cultura brasileira, no Norte. Não importa. Temos uma defesa a fazer. Essa identidade tão imensa é a identidade Brasil. Essa pluralidade nos liberta”, destacou em seu discurso.

A ação reúne gestores públicos das esferas municipal, estadual e federal, além de fóruns e representações de entidades da sociedade civil organizada para pensar a cultura como “uma estratégia para o Brasil”, como diz o tema. As estratégias culturais para o Brasil para os próximos anos. A programação conta com palestras, encontros temáticos e minicursos. O evento segue até terça (15).

As recentes leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, tratadas a partir das perspectivas de descentralização dos recursos e proposição de uma cultura transversal, são destaques na programação. Já regulamentadas e em atuação, as leis se constituem, atualmente, como as principais vias de financiamento público cultural.

A Lei Paulo Gustavo, regulamentada este ano, garantiu o repasse de R$ 3,8 bilhões a estados e municípios e ao Distrito Federal para aplicação no setor cultural. Já a Lei Aldir Blanc, que em julho de 2022 instituiu a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, garantirá o repasse de R$ 3 bilhões da União a estados e municípios por cinco anos consecutivos.

“Esse encontro é mais um marco de retomada das políticas culturais nacionalmente, com pautas fundamentais. Uma cultura ainda mais comprometida com as transformações sociais que a gente deseja, que enfrente o racismo e as desigualdades. Estamos aqui também com as universidades se posicionando de como pode contribuir nesse processo das políticas públicas”, destaca Luciano Simões, professor do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo.

A presença da Bahia no evento também se deu com a participação de agentes e gestores municipais do setor cultural, a exemplo de Leone Costa, superintendente de Cultura da cidade de Ipirá. “Cultura é nada mais do que o reconhecimento como humanos. Ela é responsável pela movimentação social. A gente tem um grande desafio de fazer entender que cultura é uma agenda prioritária de formação do homem e que esses recursos que estão chegando através das leis são para democratização, que chegue àquele que mais precise”, diz. O município de Ipirá recebeu R$ 544 mil da Lei Paulo Gustavo.

Salvador

“O ministério é muito importante porque com a volta o sistema volta a ficar a forte, volta a ter o planejamento estratégico da Cultura, um encontro como esse acontece, o município vê também o dinheiro circular. A cultura tem que atender também o desenvolvimento econômico. Quando se coloca nessa perspectiva o trabalho flui”, avalia Silvia Barros, diretora de Planejamento e Projetos Culturais da Fundação Gregório de Mattos, vinculada a Secretaria Municipal de Cultura de Salvador, também presente no encontro nacional.

No início de agosto, a capital baiana anunciou o investimento da ordem de R$ 50 milhões no setor cultural por meio de editais. Serão sete editais no total, com abertura de inscrições previstas para os meses de agosto e setembro. O montante destinado ao financiamento das propostas diz respeito a recursos do governo federal, por meio da Lei Paulo Gustavo – R$ 23,4 milhões – e recursos próprios da gestão municipal – R$ 26,4 milhões – totalizando R$ 49, 8 milhões.

“O maior desafio é a execução da Lei Paulo Gustavo. Nós temos um tempo curto, até dezembro, para executar e pagar tudo. Mas nós estamos estruturados. Lançamos os instrumentos de fomento agora em agosto, conseguimos democratizar o máximo possível os editais”, completa Barros.