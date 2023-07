Gil comemora condenação de Bolsonaro durante show em Salvador

A inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, após condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (30), repercutiu no esperado show da Família Gil, “Nós, a Gente", na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.



Gilberto Gil estava afinando o violão quando o público entoou "Inelegível, inelegível", fazendo alusão à decisão do TSE, que declarou a inelegibilidade do ex-presidente por oito anos, contados a partir das Eleições 2022.