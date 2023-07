Gil do Vigor compra mansão para família: 'Sonho de todos os brasileiros'

O canceriano mais amado, Gil do Vigor, mostrou que todo o esforço deu certo. Comemorando 32 anos nesta sexta-feira (14), o economista compartilhou sua nova conquista: a casa própria.



O ex-BBB mostrou para os milhares de seguidores a mansão que adquiriu para ele e a família. Emocionado com o presente que comprou para si mesmo, Gil não conteve a alegria.



"COMPREI MINHA CASA!!! Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou para ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA!", escreveu no Instagram.