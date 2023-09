Gil do Vigor revela que pagou 14 mil reais por ingresso de Beyoncé

O economista e ex-BBB Gil do Vigor revelou que pagou um valor bastante exorbitante só para assistir de perto sua cantora favorita, Beyoncé.



Nesta quinta-feira (7), o famoso contou para Ana Maria Braga que, além de ter "faltado ao trabalho", ainda teve de desembolsar um dinheiro bem gordo só para ficar na área vip do show.



Ana Maria questionou se o ingresso tinha custado R$ 14 mil, e Gil, sem graça, confirmou que pagou esse valor alto: "Se a gente for colocar isso, isso são mais de 10 salários mínimos. É um pouco mais caro realmente".