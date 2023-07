Gil do Vigor revela ter sido vítima de xenofobia: 'Sofri uma injustiça'

O economista Gil do Vigor foi às redes sociais para expor um caso de xenofobia que sofreu. O ex-BBB, sem dar mais detalhes da situação, explicou que só conseguiu se acalmar depois que a colega Juliette Freire o ajudou.



Na noite desta terça-feira (18), o famoso disse que passou as últimas horas ao lado da ex-participante e campeã do programa da Globo. Segundo Gil, ele não se permitiu ficar triste após o crime acontecer.



"A Juliette me acalmou hoje! Sofri de uma injustiça, xenofobia descarada e estou arrasado. Mas meu dia hoje foi tão lindo que consegui esquecer um pouquinho do mal que estão me fazendo [eu irei relatar tudo, não permitirei que isso fique impune]. Mas, por hoje, quero guardar a alegria do dia no meu coração e a gratidão à minha amiga por me acalentar", escreveu Gil.