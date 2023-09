Gilda é descoberta como mandante de assassinato, mas foge da cadeia

Mariana Ximenes interpreta a vilã Gilda. Crédito: divulgação

Em Amor Perfeito, mesmo na cadeia, Gilda (Mariana Ximenes) irá descobrir que foi pega por mais um dos vários crimes que cometeu. Desta vez será em relação ao assassinato de Lucília (Kênia Bárbara), cuja morte foi a mando da vilã, que contratou um assassino de aluguel para o serviço. Acontece que o criminoso foi encontrado e, confirmando as suspeitas de Orlando (Diogo Almeida), entregou que a ruiva foi a verdadeira mandante.



Advogado e capataz de outros serviços de Gilda, Edvaldo (Júlio Levy) vai ao presídio em que a vilã está detida para contar que a situação dela vai se complicar ainda mais, já que, agora, terá que acrescentar a morte de Lucília à lista de crimes que cometeu. Crente que as más notícias terminam por aí, a vilã terá que lidar com outra.

“Infelizmente, eu também não vou poder continuar na sua defesa, já que a senhora não tem como pagar meus honorários”, informará o advogado, que, logo em seguida, vai embora do local.

No caminho de volta para a cela, a carcereira vai passar um recado que irá reacender as esperanças da vilã.

“O tal Gaspar mandou um recado pra você. Disse que vem fazer uma visitinha daqui a dois dias”, repassará a funcionária.

Então, quando chegar a data do “resgate”, durante a noite, enquanto as outras detentas com quem divide cela dormem, Gilda começará a forçar uma tosse desenfreada, fingindo estar passando mal.

“Socorro! Estou sufocando... Não consigo respirar! Eu vou morrer!”, gritará ela.

A carcereira, então, irá aparecer para levá-la à enfermaria; chegando lá, irá trocar de roupas com ela e, na sequência, dará um soco na funcionária do presídio, que cai no chão desmaiada.

“Isso é para todo mundo acreditar que você foi rendida. Até nunca mais!”, dirá a vilã, de saída da prisão.

Fingindo ser uma carcereira, Gilda vai fugir pela porta da frente da prisão e irá entrar em um carro que está à sua espera. O motorista? Gaspar (Thiago Lacerda), também disfarçado para não ser reconhecido. Logo de cara, vai dar um beijão no eterno parceiro de crimes.